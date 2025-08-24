【MLB】パドレス2ー1ドジャース（8月22日・日本時間23日／サンディエゴ）【映像】大谷の爆速スピードに相手野手がビビる8月22日（日本時間8月23日）に行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の内野ゴロが話題となっている。1回表に迎えた1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、パドレス先発のダルビッシュ有に対し、誘い球に手を出さず、ゾーン内の好球を振りにい