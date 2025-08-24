◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）泉口が新たな扉をこじ開け、快音も響かせた。球団日本人では１１年の長野久義以来の、入団２年目以内でのシーズン規定打席到達。「いい時も悪い時も阿部監督が使い続けてくれたので、この規定打席到達があると思います」と感謝の思いを口にした。今季チーム一番乗りで達した中で、２―０の８回には一塁線を破る適時二塁打を放つなど２安打１打点の躍動だ。今