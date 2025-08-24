ドジャースは２３日（日本時間２４日）、敵地・パドレス戦前にブレーク・スネル投手（３２）が「父親リスト」（ｐａｔｅｒｎｉｔｙｌｉｓｔ）に入り、代わりにカービー・イエーツ投手（３８）が負傷者リスト（ＩＬ）から復帰したことを発表した。スネルは前日２２日（同２３日）の敵地・パドレス戦で先発。打線の援護に恵まれず勝利投手こそ逃したが、ダルビッシュとの投げ合いで７回６安打２失点、５奪三振の好投を見せて試