¤­¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À­¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶­¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢37¤ÎÅÔÉÜ¸©¤äÃÏ°è¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶­¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢·²ÇÏ¸©¤äÊ¡Åç¸©¡¢ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô¡×¤¬33°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À­¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¢§ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë²°