切手デザイナーのお仕事の魅力を語ってくださった貝淵純子さん（撮影／今井康一）【貴重写真】ベテラン切手デザイナーが手がけた切手の数々。絶対に見覚えがある“あのデザイン”も！150年以上も前から、手紙や絵葉書にのせて私たちの想いを運び続けてきた、小さな小さな「切手」。日本で最初の郵便切手が発行されたのは、1871年4月20日のことでした。その作り手が、日本にわずか8人しかいないことを、ご存じでしょうか。「これま