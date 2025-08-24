水が豊富にあると思われがちな日本。しかし、地下水をめぐる現実を知れば、その考えが誤解であることに気づかされる（写真：Princess Anmitsu／PIXTA）【画像】地下水を「見える化」することで見えてきた“真実”とは？日本の水道料金は世界的に見ても安い部類に入る。梅雨の時期や秋の台風シーズンには例年のように大規模な水害が発生し、近年はゲリラ豪雨による浸水被害も頻発している。こうした状況から、「日本は水が豊富な国