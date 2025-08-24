ウクライナのゼレンスキー大統領＝23日、キーウ（ウクライナ大統領府提供、AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は23日、ロシアの再侵攻を抑止するための「安全の保証」を巡り、米欧とウクライナが枠組みの構築に取り組んでおり、今後数日で「準備が整う」との見通しを示した。通信アプリに投稿した。英仏など欧州の有志国はロシアとの戦闘終結後のウクライナに平和維持部隊の派遣を検討している。トランプ