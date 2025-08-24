亡きご主人の思い出を胸に宮崎県の深い山の中で一人暮らしを続ける79歳の女性。語られた人生ストーリーにゲスト・真琴つばさは「人生のテーマを与えていただいたよう」と感銘。 24日（日）放送『ポツンと一軒家』のゲストは真琴つばさと真田ナオキ。演歌歌手の真田は「地方公演へ赴くと、こういう土地に住みたいなと思うことがあるんですよね」と、ポツンと一軒家への憧れを語っていた。 ©ABCテレビ 宮