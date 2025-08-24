¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í4¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î23ÆüÅìµþD¡ËºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó½÷»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅòÀõ°¡¼Â¡Ê26¡á¥À¥ó¥µ¡¼Ì¾¡¦AMI¡Ë¤¬¡¢µð¿Í¡½DeNAÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Á¤Ê¤ßÇØÈÖ¹æ¡Ö0¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£º¸Åê¤²¤«¤é¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤â¡ÖÀ¨¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤À