¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í4¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î23ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¡¦°æ¾å¤¬5²ó1/3¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢5·î21Æü¤Îºå¿ÀÀï°ÊÍè¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤Î4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î16Æüºå¿ÀÀï¤ÇÅê¤²¹ç¤Ã¤¿Â¼¾å¤ÎÅêµå¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤¬À¨¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Í¤·¤è¤¦¤È¡×¤È¾®µ¤Ì£¤è¤¯¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡£94Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ë¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ä¤Î¤ÏÀ¨¤¯Æñ¤·¤¤¤Ê¡¢¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£