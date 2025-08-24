葵わかなと神尾楓珠がダブル主演する10月12日スタートのドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）より、切ない群像ラブストーリーを彩るメインキャストとして、なにわ男子の藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、白洲迅、市川由衣の出演が決定し、コメントが到着した。本編映像もTVerで初解禁された【写真】藤原丈一郎＆本田望結は近すぎて一歩を踏み出せない幼なじみに追加