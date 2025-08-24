ºòµ¨¤«¤éÍÞ¤¨¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿³ÚÅ·¤ÎÂ§ËÜ¤¬¡¢24Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç23Ç¯10·î10Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï°ÊÍè¡¢684Æü¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¸å¤ËÀèÈ¯¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¤Ï45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡3ÇÔ16¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦23¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÏÍÞ¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£