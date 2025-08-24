◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）３か月ぶりに笑えた。お立ち台後のベンチ裏。巨人・井上温大投手（２４）は「和真さん、ありがとうございます！」と白星をアシストしてくれた４番とグータッチした。５回１／３を３安打０封で５月２１日の阪神戦（甲子園）以来となる４勝目。「長かったです。勝つのはすごい難しいなって」と実感を込めた。悪夢を糧にした。長嶋茂雄さんの追悼試合だった１６