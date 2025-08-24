前橋市が舞台のアニメ「前橋ウィッチーズ」が４〜６月の全国放送終了後も話題を呼んでいる。市内で開かれる関連イベントには県外から参加するファンが見られ、作品の舞台を巡る「聖地」も誕生する。官民連携で街の盛り上げにつなげようとする動きが活発になっている。（河野夏帆）声優が一日駅長９日午前、ＪＲ前橋駅。アニメのメインキャラクターで、魔女を目指す女子高生５人の声を担当する声優が「一日駅長」の白い制服姿で