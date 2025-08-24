◆パ・リーグ日本ハム８―３ソフトバンク（２３日・エスコンフィールド）２位・日本ハムが首位・ソフトバンクとの天王山に連勝し、２日連続でマジック点灯を阻止し、ゲーム差を１・５に縮めた。６回から２番手で登板した二刀流ドラ１・柴田獅子（れお）投手（１９）＝福岡大大濠＝は新庄剛志監督（５３）の大抜てきに応え、自己最速タイの１５４キロをマークするなど２回２／３を１失点でプロ初ホールドをマークした。貯金は今