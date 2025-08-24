人間国宝の狂言師野村万作（94）が23日、東京・シネスイッチ銀座で、自身が出演するドキュメンタリー映画「六つの顔」（犬童一心監督）の公開記念舞台あいさつに、長男野村萬斎（59）、孫の野村裕基（25）と出席した。万作がライフワークとして取り組んできた演目、「川上」を軸に、万作の軌跡と今を映し出した作品で、万作は「『当たるといいな』は下品ですから、言わないことにして。『当然当たる』と思います」と宣言し、大きな