藤井直樹（24）と関西ジュニアの岡〓彪太郎（21）が23日、都内で舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」初日公演を迎えた。戦時下の1942年（昭17）に開催された「幻の甲子園」が題材の物語。座長の藤井は野球未経験ながら名門校の元エース役。岡〓いわく、稽古間もない頃は「真下にボールを投げていた」。元日本ハムの今成亮太氏（37）から野球指導を受け、藤井は「だいぶ真っすぐ飛ぶようになりました。日々進化し