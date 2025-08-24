小林まつこさん（右）と娘のサムさん＝６月、羽田空港終戦後の占領下、神奈川県内には進駐軍が多数駐留し、日本人女性と米兵との間に多くの「混血児」が誕生した。しかし、性暴力や売春などによる望まぬ妊娠、深刻な貧困と根強い偏見など、さまざまな事情で育てることが難しく、孤児院に預けられる子どもも少なくなかった。その一人とみられる小林まつ子さん（７２）は国際養子縁組で３歳の時に渡米。今年６月、約７０年ぶりに日