½÷Í¥Àî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Ì¿¿½¸¡Öyouphoria¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÈ¯Çäµ­Ç°µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£30ºÐ¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¡Ö20ÂåÁ°È¾¤Î¤³¤í¤Ï¡Ø»ä¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÃ¯¤¬Çã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æµ­Ç°¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦¼Ì¿¿½¸¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤òÀë¸À¤·¤¿¡£