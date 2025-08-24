「ヤクルト２−２阪神」（２３日、神宮球場）阪神は九回に岩崎が同点とされて２試合連続の延長戦となり、今季３度目の引き分け。優勝マジックは１つ減って「１８」。打線は初回に森下が先制の１８号２ランを放つも、その後は無得点。先発の伊藤将は６回１失点だった。以下、藤川球児監督との一問一答。◇◇−選手たちは最後まで集中力を保って戦ってくれた。「そうですね、はい」−これまでやってきた成果。「