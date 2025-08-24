「ヤクルト２−２阪神」（２３日、神宮球場）阪神が引き分け、優勝マジックを１つ減らし「１８」とした。初回に森下の５試合ぶりの一発で先制。先発の伊藤将は６回１失点と踏ん張ったが、１点リードの九回に岩崎が同点に追いつかれた。デイリースポーツ評論家の福原忍氏は投手陣の粘りを評価した一方で、岩崎の投球内容を気掛かりとした。◇◇阪神としては追い付かれた展開だったとはいえ、悲観するような結果ではな