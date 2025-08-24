¡Ú¶¥Áö½ü³°¡Û¢¦6R¡Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥·¥¢¡ÊÇÏ¾ìÆþ¾ì¸å¤Ëº¸¸å»è¥Ï¹Ô¡Ë¢¦12R¡Ä¥í¡¼¥É¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¡ÊÇÏ¾ìÆþ¾ì¸å¤Ëº¸Á°»è¥Ï¹Ô¡Ë¡Ú¶¥ÁöÃæ»ß¡Û¢¦3R¡Ä¥ê¥Ã¥¯¥á¥¤¥ó¡ÊÄ¾Àþ¡áº¸Á°»è¥Ï¹Ô¡Ë¥æ¥Ê¥Û¡¼¥¯¥Ñ¥ï¡¼¡ÊÄ¾Àþ¡á°È¤¬¤º¤ì¤ë¡Ë¡Ú²áÂÕ¶â¡Û¢¦3R¡Ä¾®À¾»Õ20Ëü±ß¡Ê¶¥ÁöÃæ¤Ë½ÐÁöÇÏ¤Î°È¤¬ÊÑ°Ì¡Ë¡Ú²ü¹ð¡Û¢¦1R¡ÄÃ°Æâ¡Ê4³Ñ³°¼Ð¹Ô¡Ë¢¦7R¡Ä²£»³ÏÂ¡Ê4³Ñ³°¼Ð¹Ô¡Ë¢¦10R¡Ä¥´¥ó¥µ¥ë¥Ù¥¹¡Ê¥à¥Á¤Î»ÈÍÑË¡¡Ë