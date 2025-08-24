タレントの手越祐也（３７）が２３日、東京・京王アリーナＴＯＫＹＯで行われたｅスポーツ大会「ＶＡＬＯＲＡＮＴＣｈａｌｌｅｎｇｅｒｓＪａｐａｎ２０２５ＳｅａｓｏｎＦｉｎａｌｓ」に、公式スペシャルサポーターとして出席した。１０月スタートの日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（日曜、後１０・３０）に出演することが発表されており、黒髪となったビジュアルが公開されていたが、この日はトレードマークの