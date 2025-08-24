タレント上沼恵美子（70）が22日放送されたフジテレビ系「ザ・共通テン！」に出演。夫に別れを切り出した話を振り返った。この日の放送ではMCのヒロミ、ホラン千秋が進行役のチョコレートプラネット、ゲストの上沼、三宅健らとともに大阪をめぐった。一行は上沼の自宅に行き、22歳で当時テレビ局のディレクターだった男性と結婚した話を含め上沼の半生を聞くなど、さまざまなトークに花を咲かせた。その流れで上沼がかつて、夫に離