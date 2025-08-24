EXILE AKIRA（43）が23日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。妻で女優の林志玲（リン・チーリン、50）とのなれそめや、国際結婚の魅力について語った。AKIRAは2019年6月にチーリンと結婚。2022年1月に第1子となる長男が誕生している。ダウンタウン浜田雅功（62）が、「あなた、国際結婚されてますね。何か困ることってあるんですか？」と質問。AKIRAは「むしろ僕は、海外の妻でよかったなって。