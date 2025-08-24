阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が２３日、“教え子”の優勝を祝った。夏の甲子園で全国制覇した沖縄尚学の宜野座恵夢捕手（３年）は梅野の大ファン。小学校時代には阪神の沖縄キャンプ中の野球教室で梅野から指導を受けたこともある。決勝もテレビ観戦していたという梅野は、「おめでとうって感じやね」と祝福。勝ち越し適時打を含む３安打２打点と躍動した姿には、「バリ活躍しとったもんね、えぐいよね。野球人としては、持っ