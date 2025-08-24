◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日▽決勝沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）１４年ぶり３度目の頂点には届かず、準優勝の日大三（西東京）は今大会２発と好調の２年生４番・田中諒内野手が４打数無安打に封じられ、試合後は涙。悔しさをバネにさらなる進化を誓い、聖地を後にした。＊＊＊あと一歩、頂点にたどりつかなかった。無数の指笛が鳴り響き、聖地が祝祭の空間と化す中、日大三・田中諒はあふれ