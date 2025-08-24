「巨人４−１ＤｅＮＡ」（２３日、東京ドーム）完全復活を印象付ける価値ある２打席連発だ。石田裕から一人の走者も出せずに迎えた五回。先頭の巨人・岡本和真内野手がチーム初安打となる左越え先制１０号ソロで閉塞（へいそく）感を打ち破ると、１−０の七回にはバックスクリーン左への１１号ソロで突き放す。美しい、高い弾道の２発で試合を決めた。先制の一発には「形は良くなかったかもしれないが、本塁打になってくれて