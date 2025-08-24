「日本ハム８−３ソフトバンク」（２３日、エスコンフィールド）先を行く王者を逆転するために、大一番での“秘策”がハマった。３点リードの六回。日本ハム・新庄剛志監督が２番手でマウンドに送り出したのは、高卒ドラ１右腕の柴田だった。１９歳は１５４キロを計測した快速球を軸に、プロ２試合目の登板で２回２／３を１失点の初ホールド。優勝争いを左右する直接対決での抜てきに応えた。「心臓が６センチぐらい飛び出て