「ウエスタン、阪神３−２広島」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）最後の打者を打ち取ると、阪神・畠世周投手は満面の笑みでベンチに向かった。スコアボードにゼロを刻んで復活への足取りを示した。１点リードの七回に登板。前夜に続く連投も「昨日より体の感じが良かった。体が動いている」と影響はなかった。先頭に四球を与えたが、続く仲田を遊ゴロ併殺に仕留めた。中村貴には左前打を浴びたが山足を右邪飛に仕留めた