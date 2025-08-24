¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¿ÀµÜ¡Ëºå¿À¡¦²¬Î±¤ÏÆ±ÅÀ¤Î±äÄ¹11²ó¤ËÅÐÈÄ¤·3¼ÔËÞÂà¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¼¥í¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£6·î7Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅÐÈÄ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Êì¹»¡¦²­Æì¾°³Ø¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£