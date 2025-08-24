「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）沖縄尚学（当時の校名は沖縄）ＯＢで、広島、阪神で活躍した安仁屋宗八氏（８１）が母校の夏の甲子園初優勝を祝福した。１９６２年夏にエースとして南九州大会を勝ち抜き、沖縄勢として初めて自力での甲子園出場を果たしたレジェンドが、後輩の活躍をたたえた。◇◇夏の甲子園で初優勝、すごいことだよね！試合後、僕の携帯電話は３、４０