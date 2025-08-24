◇セ・リーグ阪神2―2ヤクルト（2025年8月23日神宮）またも、白星が手元からすり抜けた。阪神・伊藤将は6回7安打1失点で救援陣にバトンを渡したものの、9回に同点とされ5勝目はお預け。今季4勝0敗の左腕は、5登板続けて勝ち星が付かなかった。「1点で粘ることができたので、そこは良かった」燕キラーは健在だった。試合前まで4戦2勝0敗の好相性そのままに好投。4番・村上も3打席を無安打に封じた。初回2死二塁での対戦