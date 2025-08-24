¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¿ÀµÜ¡Ë¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¿ÀµÜ¡×¤À¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©18¹æ2¥é¥ó¡£¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨¤Î9»î¹çÁ´¤Æ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÃæÂç»þÂå¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Àµå¾ì¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£2¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢12²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¤Ëº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò1¤Ä¸º¤é¤·¤Æ18¤Ë¡£²Æ¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥É¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤â·è¤á¤¿¡£2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹12²ó2