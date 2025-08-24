阪神のルーキー・早川太貴投手（25）が、26日からのDeNAとの3連戦（横浜）でプロ初先発を果たす可能性が23日、浮上した。昨秋に育成ドラフト3位で入団し、7月に支配下登録された右腕。チームが2年ぶりのリーグ優勝へ突き進む中、大きなチャンスが巡ってきそうだ。早川は、2軍でアピールを続けて7月13日に支配下登録された。3日後の16日には早速、1軍初昇格。同日の中日戦（甲子園）の9回2死一、三塁の場面でプロ初登板を果たし