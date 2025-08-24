◇セ・リーグ阪神2―2ヤクルト（2025年8月23日神宮）【阪神・藤川監督語録】 ▼延長12回に高寺のバント失敗もあったがまあ、ゲームですからね。ゲームの中では失敗も成功もありながらですから。▼岩崎も展開的に難しい登板同点で戻ってきているので。1点差というものは誰が行っても、確約的にゼロで戻ってくることはなかなか難しいので。そんな日もあります。▼投手陣は連日いい形でつないでいるこういったゲ