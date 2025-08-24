「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を３−１で下し、１９６２年に初出場してから１１度目の挑戦で初優勝を果たした。沖縄県勢としては２０１０年の興南以来１５年ぶり２度目。センバツを２度制した沖縄尚学は３度目の甲子園制覇となった。日大三は１１年以来３度目の優勝を目指したものの、惜しくも届かなかった。思わず感極まった