ボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、地元の千葉県松戸市で取材に応じた。同級でＷＢＣ、ＩＢＦ統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が王座返上の意向を示し、年内にも世界初挑戦が見込まれる天心は決定戦に臨む可能性が高まり、「望んでいたわけじゃないが、返上されたので（王座を）しっかり取りにいくのは必然」と意欲。また、自身が１位のＷＢＣでは元王者の井上拓真（２９）