◆第107回全国高校野球選手権・決勝日大三1―3沖縄尚学（23日、甲子園）23日に全国高校野球選手権大会で悲願の初優勝を飾った沖縄尚学。スタンドからの大歓声と指笛の中、マウンドで抱き合う教え子を比嘉公也監督（44）はベンチ前で見つめた。「不思議な感じ。明日もまだ試合があるんじゃないかという感覚」と率直に口にした。戦後80年。「こういう巡り合わせの年にここまで来たのは、すごく価値のあることだと思う」。地