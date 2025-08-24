「イースタン、西武４−１ヤクルト」（２３日、ベルーナドーム）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が２３日のイースタン・西武戦（ベルーナ）で先発。移籍後３度目の実戦登板は４回１／３を投げて８安打６四死球４失点で降板。「結果的にも良くなかった。追い込んでから無駄なボールが多かった」と課題を口にした。立ち上がりから苦しい内容だった。一回に先頭打者から３連打を浴びて２点を先制された。制球力が安定