「明治安田Ｊ１、横浜Ｍ０−０町田」（２３日、日産スタジアム）神戸は後半、ＦＷエリキの得点で追いつき、Ｃ大阪と１−１で引き分けた。順位は４位に後退した。８連勝中だった町田も横浜Ｍと０−０で引き分けた。横浜Ｍは得失点差で湘南をかわして１７位となり、Ｊ２降格圏から脱した。鹿島が２−１で新潟に競り勝ち、勝ち点５１で暫定首位に立った。広島は中野、中村らの得点で東京Ｖに３−０と快勝した。最後までゴールが