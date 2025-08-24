「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を下し、夏の甲子園で初優勝を果たした。先発の新垣有絃投手は７回２／３を１失点で、２番手のエース・末吉良丞投手も１回１／３を無失点。ライバルと認め合う２年生２人が頂点へ導いた。２人で最後までマウンドを守り切った。末吉と新垣有。沖縄尚学は２年生の左右二枚看板で全６試合を投げ抜き