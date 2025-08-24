タレント重盛さと美（36）が23日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。ゲスト出演したタレント、ホラン千秋（36）の“脅威”について語った。番組では、関西の人にホランのイメージについてインタビュー。「お酒が強そう」「男性の前だと甘えてそう」「サバサバしてそう」といったイメージが挙げられ、VTRを見ていたホランは大笑い。「当たってるのもある。好きな人の前では割とデレデレな