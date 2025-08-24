お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（53）が21日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。親のスマホをイジらせないで、子供をあやす“秘技”を伝授した。矢作は16年に一般女性と結婚。19年8月に第1子男児、23年2月には第2子男児が誕生している。リスナーからのメールで、今どきの子供は公園でスマホで遊んでいるとの内容があった。同調した矢作が「2歳の