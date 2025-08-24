ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥·¥Ô¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¢¤¤¤Þ¤¤¸ì¤òÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤·¤¿¡£¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ20ºý°Ê¾å½ñ¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢1ÈÖ¹¥¤­¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤³¤ì¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÎÁÍýÍÑ¸ì¡×¤È¤ÎÉ½Âê¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥å¥¦¥¸»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¤Î°ìÉôÉôÊ¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡Ö¾¯¡¹¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡×¡ÖÅ¬ÎÌ¡×¡Ö