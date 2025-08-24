◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）岡本の状態が上がってきた。１軍復帰直後はさすがに約３か月のブランクもあり、やや球を追いかける形があったが、投手の球を引き込む間をつくれるようになってきている印象だ。上体に余分な力感がなく、スイングもトップの位置から下半身主導で徐々に加速してインパクトで最大のパワーを出せていて、柔らかさがあると感じる。だから、１本目のホームランのよ