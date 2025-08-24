◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日▽決勝沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）甲子園４万５６００人の視線の先、先発マウンドに上がったのは、沖縄尚学・新垣有絃だ。比嘉公也監督から大会中、一番成長した選手に名前を挙げられた２年生右腕は、７回２／３を６安打１失点の好投を見せた。優勝の立役者となり「一番楽しかった」と、精悍（せいかん）なルックスをほころばせた。ピンチの場面こそ冷静だった。初回