◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦矢野翔斗（ＫＯ１回２分４８秒）アッチャリヤ・ウィロボナスノボン（２３日、大阪・堺市産業振興センター）日本ウエルター級８位・矢野翔斗（しょうま、２６）＝ハラダ＝が約１年ぶりの再起戦で、元東洋太平洋スーパーライト級１位・アッチャリヤ・ウィロボナスノボン（３５）＝タイ＝に１回ＫＯ勝ちした。陣営は来年の日本王座初挑戦初奪取を見据える。プロ通算成