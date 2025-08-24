◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）巨人の岡本和真内野手（２９）が、記録ずくめの大爆発だ。５回先頭でＤｅＮＡ・石田裕から先制の１０号ソロを放ち８年連続の２ケタ本塁打に到達。７回にも１１号ソロをたたき込んだ。１試合２発は４月１６日以来、今季２度目。左肘の故障の影響を感じさせない２戦３発の固め打ちで、チームに３連勝と約２か月ぶりの貯金２をもたらした。井上温大投手（２４）が