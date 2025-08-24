◆パ・リーグ楽天６―８オリックス（２３日・楽天モバイルパーク）オリックス・川瀬堅斗投手（２３）が、プロ初勝利を喜んだ。「長かった。うれしいです」。３回３失点で早々と降板した先発・田嶋の後を受け、５―４の４回から３イニングのロングリリーフ。１安打無失点でリードを守り抜き、チームの楽天戦６連敗も止めた。２０年の育成ドラフト１位で入団し、昨季途中に支配下への昇格を果たした５年目右腕。昨秋のドラフト